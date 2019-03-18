Технические проблемы возникли у пассажирского самолета Boeing 737-800 при посадке в аэропорту Сочи в воскресенье вечером, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе международного аэропорта, передает Trend.

"При заходе на посадку у Boeing 737-800 из Москвы (Шереметьево) была выявлена проблема с механизацией крыла. На борту находилось 106 пассажиров", - сказал сотрудник пресс-службы.

Оперативные службы аэропорта Сочи были приведены в полную готовность и встречали самолет у места его остановки.

"Посадка прошла благополучно. Аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме", - добавили в пресс-службе.