Еще одно ЧП с Boeing: 106 пассажиров чудом спаслись
18 марта 2019 01:31 262
Технические проблемы возникли у пассажирского самолета Boeing 737-800 при посадке в аэропорту Сочи в воскресенье вечером, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе международного аэропорта, передает Trend.
"При заходе на посадку у Boeing 737-800 из Москвы (Шереметьево) была выявлена проблема с механизацией крыла. На борту находилось 106 пассажиров", - сказал сотрудник пресс-службы.
Оперативные службы аэропорта Сочи были приведены в полную готовность и встречали самолет у места его остановки.
"Посадка прошла благополучно. Аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме", - добавили в пресс-службе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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