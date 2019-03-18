В результате проведенной накануне ВС Турции операции в провинции Хакурк на севере Ирака нейтрализованы 12 боевиков сепаратистской террористической организации РКК, сообщает Министерство национальной обороны Турции.

Согласно информации, среди ликвидированных боевиков оказался Серкан Тюнджер, известный под кодовым позывным "Хавар Бедран". Тюнджер был включен МВД Турции в "серый список" разыскиваемых террористов, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году. В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.