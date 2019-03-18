Турецкая армия уничтожила особо опасного террориста - ФОТО
18 марта 2019 01:49 197
В результате проведенной накануне ВС Турции операции в провинции Хакурк на севере Ирака нейтрализованы 12 боевиков сепаратистской террористической организации РКК, сообщает Министерство национальной обороны Турции.
Согласно информации, среди ликвидированных боевиков оказался Серкан Тюнджер, известный под кодовым позывным "Хавар Бедран". Тюнджер был включен МВД Турции в "серый список" разыскиваемых террористов, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году. В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.
США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
17 марта 22:14 315
В СШа цистерна с бензином взлетела на воздух, есть раненые
17 марта 18:44 1 898
Стало известно, когда похоронят Юлию Началову - ОБНОВЛЕНО
17 марта 18:21 407
В Афганистане разбился американский беспилотник
17 марта 17:43 2 368
В смерти Юлии Началовой нашли закономерность
17 марта 22:54
Şamaxıda 3 yaşlı uşaq su qabında boğuldu
17 марта 22:14
В СШа цистерна с бензином взлетела на воздух, есть раненые
17 марта 22:12
Современные украшения в старинной технике "шебеке" - ФОТО
17 марта 20:13
Азербайджан считает, что нужно продолжать формат ОПЕК+
17 марта 20:09
Əfv və siyasi ölülər: humanizmdən qorxanların faciəsi
17 марта 18:53
Səbaildə yararsız, lakin təhlükəli top mərmisi aşkarlandı
17 марта 18:44
Стало известно, когда похоронят Юлию Началову - ОБНОВЛЕНО
-
17 Мар. 19:06 6 974
-
17 Мар. 12:20 6 454
-
17 Мар. 11:59 4 942
-
17 Мар. 02:31 4 496
-
17 Мар. 18:08 2 908