Китайские власти будут непримиримо бороться со всеми проявлениями терроризма и экстремизма, защищая безопасность и гражданские права населения. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говорится в "Белой книге", опубликованной в понедельник Госсоветом КНР.

"Правительство Китая будет решительно бороться с терроризмом и экстремизмом в любых их проявлениях, реализовывать жесткие последовательные меры в соответствии с существующим законодательством, - отмечается в документе. - Это касается любых действий, в том числе относящихся к организации и планированию терактов, ставящих под угрозу гражданские права человека".

В докладе подчеркивается, что власти, в частности, намерены защищать права населения Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР, северо-запад страны, где проживает большое количество представителей мусульманских нацменьшинств - прим. ТАСС), которое "в течение определенного промежутка времени" испытывало на себе угрозу "трех зол" - сепаратизма, экстремизма и терроризма.

"Терроризм и экстремизм серьезно подрывают стабильность в регионе, - говорится в документе. - Их действия стали причиной многочисленных страданий всех малых народностей СУАР."

В докладе отмечается, что 1990 по 2016 годы власти зарегистрировали в Синьцзяне тысячи нападений экстремистов, в результате которых погибли многие мирные граждане и сотни сотрудников полиции, был нанесен существенный материальный ущерб государству и частным лицам. В документе подчеркивается, что эти действия "были бесчеловечными и асоциальными, носили варварский характер", в связи с чем власти намерены жестко их подавлять.

"Терроризм и экстремизм представляют угрозу правам человека и устойчивому развитию, их приверженцы сеют раздор на религиозной, культурной и социальной почве. Это вызов справедливости и человеческому достоинству, наносящий большой вред миру и безопасности, - говорится в документе. - Для того, чтобы предотвратить теракты и проявления экстремизма, в Китае были созданы реабилитационные центры, в задачу которых входит перевоспитание и обучение лиц, виновных в совершении соответствующих правонарушений и преступлений".

В докладе подчеркивается, что деятельность подобных учреждений осуществляется в соответствии с резолюциями, положениями устава Совета Безопасности ООН и принципами международного сообщества по борьбе с терроризмом.

"Благодаря деятельности этих реабилитационных центров предотвращается опасность того, что отдельные лица станут жертвой терроризма или экстремизма. Таким образом террористическая деятельность будет задушена в зародыше", - отмечается в "Белой книге".

Задержания

Китайские власти с 2014 года произвели задержание в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе страны около 13 тыс. экстремистов и ликвидировали более 1,5 тыс. террористических групп, говорится в документе.

"Правоохранительные органы Синьцзяна на основе достоверных фактов, в соответствии с существующими нормами законодательства, предприняли строгие и в то же время справедливые меры в отношении ключевых лиц, занимающихся организацией, планированием или совершением терактов, а также проведением преступных религиозных экстремистских мероприятий", - говорится в документе.

Согласно докладу, все лица, причастные к террористической деятельности, понесли административные и уголовные наказания.

Как отмечается в "Белой книге", за тот же промежуток времени полиция изъяла на территории региона более 2 тыс. детонирующих устройств, провела расследования по факту организации свыше 4,8 тыс. противозаконных религиозных мероприятий, в которых в общей сложности приняли участие порядка 30 тыс. человек. Помимо этого правительство изъяло более 345 тыс. публикаций нелегальной религиозной пропаганды.