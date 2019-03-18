Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в убийстве 50 человек в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, отказался от услуг адвоката. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил в понедельник газете The New Zealand Herald назначенный судом адвокат Тарранта Ричард Питерс. Он уже выступал в качестве защитника австралийца на первом слушании 16 марта.

"Подзащитный сообщил, что хочет самостоятельно представлять себя в будущем во время судебных заседаний, и мне не показалось, что у него есть какие-то психические или психологические проблемы, за исключением, конечно, крайне правых взглядов, которых он придерживается", - сказал адвокат.

Питерс также отметил, что во время их общения Таррант не выразил сожаления или раскаяния в содеянном, и что его отказ от адвоката, по всей вероятности, продиктован желанием использовать судебные слушания как площадку для пропаганды своих взглядов.

Следующие слушания по этому делу пройдут 5 апреля.

15 марта полиция Новой Зеландии получила сообщения о стрельбе в двух мечетях в новозеландском Крайстчерче, в которых на тот момент находились сотни людей. Правоохранители, прибывшие на место, арестовали по подозрению в организации атак трех человек, однако обвинение в нападении было предъявлено лишь одному из них - Тарранту. В результате нападения 50 человек погибли, 50 пострадали.

Накануне нападения Таррант опубликовал в соцсетях документ, который эксперты в области борьбы с терроризмом сравнили с "манифестом" норвежского националиста Андерса Брейвика, устроившего массовый теракт в июле 2011 года.