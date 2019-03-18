Десятки тысяч жителей Чикаго стали очевидцами того, как в одноимённой реке, протекающей по городу, вода перекрасилась в изумрудно-зелёный цвет. Однако это не ужасающая техногенная катастрофа, а вполне обычная праздничная традиция, посвящённая Дню святого Патрика, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Согласно официальным источникам, данная традиция берёт своё начало в 1962 году, а неофициально - ещё раньше. По одной из версий, она возникла случайно, когда был использован краситель флуоресцеин, чтобы отследить предприятия, незаконно сливающие в реку отходы. А по другой - инициатором традиции стал бывший мэр города Ричард Дж. Дэйли, который предложил использовать краситель специально.

В первые годы организаторы не жалели красителя для праздника, благодаря чему вода в реке оставалась зелёной в течение недели, а зелёные следы были заметны ещё на протяжении месяца. Однако с 1966 года защитники природы смогли прекратить это и добиться использования практически пищевых красителей, а само окрашивание длится около пяти часов.

День святого Патрика отмечается по всему миру 17 марта. Праздник имеет статус государственного в Ирландии, масштабные гулянья в этот день проходят в Северной Ирландии, а также на острове Монтсеррат, в канадских провинциях Ньюфаундленд и Лабрадор и, конечно, в странах с крупными ирландскими диаспорами.

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