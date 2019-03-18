Социальная сеть Facebook удалила более 1,5 млн видеозаписей стрельбы в Новой Зеландии, сообщила 17 марта пресс-служба Facebook в Twitter.

"За первые 24 часа мы сняли с публикации 1,5 миллиона видео атаки, из которых более 1,2 миллиона были заблокированы при загрузке", - сказано в сообщении.

Официальный представитель Facebook Мия Гарлик добавила, что в соцсети будут работать круглосуточно, чтобы удалить подобный жестокий контент.

Также в Facebook выразили соболезнования родственникам и близким погибших в Новой Зеландии.

Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.