В метро Гонконга столкнулись поезда, есть пострадавшие - ФОТО
18 марта 2019 09:41 138
В метро Гонконга столкнулись два поезда. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Bloomberg, ссылаясь на оператора MTR.
Уточняется, что составы были пустые.
Инцидент произошел во время тестирования новой сигнальной системы.
В результате столкновения пострадали машинисты поездов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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