В метро Гонконга столкнулись два поезда. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Bloomberg, ссылаясь на оператора MTR.

Уточняется, что составы были пустые.

Инцидент произошел во время тестирования новой сигнальной системы.

В результате столкновения пострадали машинисты поездов.