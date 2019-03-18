Турция выступает против выражения "христианский терроризм", сказал находящийся с визитом в Новой Зеландии вице-президент Турции страны Фуат Октай, комментируя недавний теракт в новозеландских мечетях против мусульман. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Октая, несмотря на то, что террорист, открывший огонь по людям в одной из мечетей, был религиозных взглядов, связывать его действия с христианством неправильно.

Он также не исключил, что за терактом в мечетях Новой Зеландии стоят определенные силы.

Отметим, что 16 марта вице-президент Турции Фуат Октай и глава МИД Мевлют Чавушоглу отправились в Новую Зеландию.

Напомним, что 15 марта в двух мечетях новозеландского Крайстчерча произошла стрельба. По последним данным, 50 человек погибли, двадцать ранены. Были задержаны четверо подозреваемых в причастности к нападению.

В одной из мечетей огонь открыл гражданин Австралии ультраправых взглядов - уроженец австралийского Графтона Брентон Таррант (Brenton Tarrant). Он вел онлайн-трансляцию нападения, а перед атакой опубликовал 37-страничный манифест, в котором назвал свои действия терактом.