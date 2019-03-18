В массовых беспорядках в Сербии пострадали полицейские - ВИДЕО
18 марта 2019 11:16 116
Во время массовых антиправительственных протестов в Белграде пострадали полицейские, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Участники митинга забросали их камнями и бутылками и пытались создать живое оцепление вокруг президентского дворца с целью заблокировать президента Сербии Александра Вучича.
Кроме того, радикалы также попытались штурмом взять полицейский участок, где содержались арестованные за участие в беспорядках в телецентре оппозиционеры. Манифестанты угрожали бессрочным протестом, если их сторонников не отпустят.
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