Во время массовых антиправительственных протестов в Белграде пострадали полицейские, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Участники митинга забросали их камнями и бутылками и пытались создать живое оцепление вокруг президентского дворца с целью заблокировать президента Сербии Александра Вучича.

Кроме того, радикалы также попытались штурмом взять полицейский участок, где содержались арестованные за участие в беспорядках в телецентре оппозиционеры. Манифестанты угрожали бессрочным протестом, если их сторонников не отпустят.

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