Исторический центр Парижа сейчас в руинах. Елисейские поля разгромлены, а любимые туристами бульвары усыпаны стеклом и мусором. Все это - плачевный результат очередной акции "желтых жилетов", передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На этот раз демонстранты превзошли самих себя - они превратили в щепки десятки магазинов и кафе, среди которых легендарный ресторан XIX века. Неприятную картину увидели и владельцы роскошных бутиков. Под натиском толпы устоял лишь Картье, все остальные уничтожены практически до основания.

Полицейские разгоняли митингующих всеми средствами: водометами, слезоточивым газом и даже голыми руками.

Президент Эммануэль Макрон прервал свой отпуск и экстренно вернулся в Париж. По словам главы пятой республики, происходящее на Елисейских полях - уже не просто безобидные манифестации. Он обещал принять любые меры, чтобы подобное не повторялось.

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