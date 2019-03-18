В голландском Утрехте неизвестный устроил стрельбу, есть погибший - ВИДЕО
18 марта 2019 16:03 114
В Сети появилось видео с места стрельбы в нидерландском Утрехте, где неизвестный стал расстреливать пассажиров трамвая, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
По предварительным данным, погиб один человек. Количество пострадавших уточняется. Многие в тяжелом состоянии доставлены в больницу. На месте работает полиция, антитеррористические подразделения, задействованы вертолеты.
Не исключено, что нападавших было двое. Боевикам удалось сбежать, полиция находится в режиме боевой готовности.
Не исключены террористические мотивы стрелявшего.
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