Иран и Турция провели совместную операцию против террористической организации РПК, сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.



По словам Сойлу, ирано-турецкая операция против РПК началась сегодня 08:00 по местному времени.

"Общественность будет уведомлена об итогах совместной операции", - сказал Сойлу.

Отметим, что шестого марта глава МВД Турции Сулейман Сойлу сказал, что Турция и Иран проведут совместные операции против террористической организации РПК.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.