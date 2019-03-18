Иран и Турция провели совместную операцию против РПК
Иран и Турция провели совместную операцию против террористической организации РПК, сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.
По словам Сойлу, ирано-турецкая операция против РПК началась сегодня 08:00 по местному времени.
"Общественность будет уведомлена об итогах совместной операции", - сказал Сойлу.
Отметим, что шестого марта глава МВД Турции Сулейман Сойлу сказал, что Турция и Иран проведут совместные операции против террористической организации РПК.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!