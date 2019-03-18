Пользователь Youtube решил продемонстрировать возможности автопилота Tesla, решив обойтись без манекенов в ходе испытаний, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На своем канале KriszXstream опубликовал видео, на котором его жена выбегает на дорогу прямо перед автомобилем. Предполагалось, что машина не собьет женщину благодаря функции предотвращения столкновений.

Tesla действительно останавливается перед отважной супругой испытателя, однако до женщины остаются считанные миллиметры - она выбегает на дорогу прямо под колеса машины.

Помимо прочего, владелец машины испытал возможности с другими препятствиями. В ходе одного из тестов Tesla все же ударила сумочку, оставленную на дороге, но погасила скорость почти до минимума.

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