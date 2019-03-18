Гостиничная сеть Marriott International Inc представила трехлетний план по открытию более 1,700 тыс. отелей по всему миру, возврату до $11 млрд акционерам и получению годовой прибыли в размере до $8,50 на акцию к 2021 г., сообщает Reuters.



Marriott (владеет такими брендами, как Ritz-Carlton и St. Regis) планирует за три года добавить 275-295 тыс. номеров к своей сети отелей, что может принести $400 млн в виде сборов в 2021 г. и $700 млн ежегодно после стабилизации, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Компания прогнозирует прибыль в размере от $7,65 до $8,50 на акцию к 2021 г. Средний показатель в этом диапазоне выше прогнозируемых аналитиками $7,72 согласно данным Refinitiv.



В течение трехлетнего периода Marriott планирует выплатить дивиденды на сумму от $1,9 млрд до $2 млрд и выкупить акции на сумму от $7,6 млрд до $9 млрд.



В прошлом месяце компания не оправдала прогнозы Уолл-стрит по выручке за IV квартал и спрогнозировала более низкую, чем ожидалось, прибыль за весь год. Разочаровывающие показатели Marriott объяснила слабым спросом в Северной Америке, на ее крупнейшем рынке.

