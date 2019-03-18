Россия и Египет подписали контракт по поставкам "более 20" Су-35 и вооружения к ним. Поставки российских многофункциональных истребителей начнутся в 2020-2021 гг, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Контракт был подписан в конце 2018 г. Об этом со ссылкой на комментарии неназванных руководителей предприятий оборонной промышленности РФ сообщило издание "КоммерсантЪ".



Поставки Су-35 Египту, по данным источников издания, "гарантируют загрузку мощностей производителя машины - Комсомольского-на-Амуре авиационного завода - на несколько лет вперед". В агентстве "Интерфакс" со ссылкой на неназванный источник сообщили о том, что в рамках нового контракта "производство самолетов для Египта уже идет".



Приобретение у России истребителей Су-35 вместе с продолжающимися поставками МиГ-29М/М2 позволит Египту заменить устаревшие самолеты МиГ-21 и J-7.

