Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress свыше полутора часов летал у границ России в районе Калининградской и Ленинградской областей, сообщается в Twitter-аккаунте PlaneRadar, который отслеживает полеты военной авиации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, самолет взлетел с британской авиабазы Фэйрфорд, направился к Калининградской области, затем проследовал в воздушное пространство Эстонии и более полутора часов курсировал вблизи Ленинградской области. К морской и сухопутной границе региона Stratofortress приближался на расстояние 35 и 95 километров соответственно, пишет "Интерфакс".

Это не первый за последние дни полет самолета такого класса у российских границ: 15 марта один Stratofortress также выполнил маневры в районе Балтики.

B-52H Stratofortress, стоящий на вооружении ВВС США с 1955 года, способен нести различные авиабомбы и ракеты, а также ядерное оружие. Несмотря на долгую службу, эти самолеты останутся в составе американской авиации как минимум до 2030 года.