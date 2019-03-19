Юрист Максим Суров заявил, что после смерти певицы Юлии Началовой ее дочери перейдет долг матерь в 20 млн рублей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в эфире программы "Прямой эфир" эксперт отметил, что дочь унаследует квартиру скончавшейся матери, из-за которой певица судилась с бывшим супругом хоккеистом Александром Фроловым.

Началова получила жилплощадь от отца ее ребенка футболиста Евгения Алдонина, с которым она была в браке шесть лет. Хоккеист выплатил своей жене 20 млн рублей в качестве компенсации за половину квартиры. После развода Началова заявила, что Фролов не передавал ей никаких денег. В ответ спортсмен подал не нее в суд.

Ранее сообщалось, что судебные дела по спору Началовой и Фролова будут приостановлены.