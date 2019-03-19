Стало известно, о чем говорила Началова перед смертью
Стало известно, что сказала перед смертью российская певица Юлия Началова. Об этом ее представитель Анна Исаева рассказала Андрею Малахову в эфире телеканала "Россия 1".
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по словам Исаевой, Началова в последний раз звонила ей 8 марта, а потом певицу уже ввели в состояние искусственной комы.
"Она мне звонила и говорила: "Я не знаю почему, я упала в обморок дома", - заявила Исаева.
"Ань, я тебе полностью доверяю, везде говори то, что считаешь нужным, я даю тебе на это право", - передала Исаева слова Началовой.
Также он отметила, что последние слова Началовой: "мне очень плохо".
Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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