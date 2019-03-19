Стало известно, что сказала перед смертью российская певица Юлия Началова. Об этом ее представитель Анна Исаева рассказала Андрею Малахову в эфире телеканала "Россия 1".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по словам Исаевой, Началова в последний раз звонила ей 8 марта, а потом певицу уже ввели в состояние искусственной комы.

"Она мне звонила и говорила: "Я не знаю почему, я упала в обморок дома", - заявила Исаева.

"Ань, я тебе полностью доверяю, везде говори то, что считаешь нужным, я даю тебе на это право", - передала Исаева слова Началовой.

Также он отметила, что последние слова Началовой: "мне очень плохо".

Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась.