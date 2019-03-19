На австралийском острове Батерст обнаружен крокодил гигантских размеров, передает Day.Az со ссылкой на NatGeo.

Специалистам удалось поймать пресмыкающееся, которое за последний год успело съесть большое количество собак, целых двенадцать. Рептилия пыталась нападать и на местное население, но, к счастью, попытки оказались безуспешными.

Хищник был доставлен на крокодиловую ферму. Отмечается, что длина животного составила примерно 4 метра, а вес - 600 килограммов.