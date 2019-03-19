В России более 40 тысяч человек остались без света
Около 43,5 тысячи человек в Чите остались без электроснабжения из-за отключения цепей линии электропередач, как передаёт передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости следует из материалов Минэнерго РФ.
По данным ведомства, в 19.40 и 19.43 мск действием защит отключились первая и вторая цепи линии электропередач 110 кВ "Читинская ТЭЦ-1 - Заречная", на Читинской ТЭЦ-2 действием защит отключились выключатели 6 кВ Т-1 и Т-2, "станция выделилась на собственные нужды с избытком мощности и разгрузилась с 9 до 3 МВт".
"Без электроснабжения осталась часть бытовых (около 43,5 тысячи человек) и промышленных потребителей г. Чита. Мощность отключенных потребителей - 52 МВт (по данным ОИК Забайкальского РДУ). Температура наружного воздуха -4 ºС", - говорится в сообщении.
Как отмечает ведомство, ведутся аварийно-восстановительные работы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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