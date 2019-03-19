Трамп подарил часть своей зарплаты
Президент США Дональд Трамп перечислил министерству внутренней безопасности США $100 тыс. - четверть зарплаты, которую он получил за работу на посту главы государства. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
"Хотя пресса не любит об этом писать, а мне от них это и не надо, я отдаю свою годовую зарплату президента в размере $400 тыс. различным ведомствам в течение года. Эту я отдаю министерству внутренней безопасности", - написал он, прикрепив к записи снимок чека на сумму в $100 тыс.
После победы на выборах Трамп отказался от зарплаты президента, составляющей $400 тыс. в год. Однако по закону ее необходимо выплачивать, и президент объявил, что намерен отдавать ее на различные благотворительные цели.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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