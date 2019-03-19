В США затопило военную базу - ФОТО
19 марта 2019 09:00 64
В штате Небраска затопило военную базу "Оффатт", где находится штаб-квартира Стратегического командования Вооруженных сил, сообщается на странице командующего 55-м авиакрылом ВВС США полковника Майкла Маниона в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Это произошло из-за резкого повышения уровня воды в реке Миссури.
Эта база - одна из важнейших для американской армии, поскольку на ней дислоцируются Boeing E-4B Nightwatch, которые называют "самолетами судного дня".
Они предназначены для правительства и военного командования на случай начала ядерной войны. Кроме того, на базе находится новейший подземный бункер, из которого осуществляется управление американским ядерным вооружением.
Отмечается, что авиабаза ушла под воду почти на треть, повреждено 30 зданий из 200, в том числе несколько ангаров с E-4B Nightwatch, а также затоплен почти километр взлетно-посадочной полосы.