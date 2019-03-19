Это произошло из-за резкого повышения уровня воды в реке Миссури.

Эта база - одна из важнейших для американской армии, поскольку на ней дислоцируются Boeing E-4B Nightwatch, которые называют "самолетами судного дня".

Они предназначены для правительства и военного командования на случай начала ядерной войны. Кроме того, на базе находится новейший подземный бункер, из которого осуществляется управление американским ядерным вооружением.