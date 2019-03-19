Число жертв обрушения зданий в Китае возросло до 15
19 марта 2019 09:38 209
Число погибших в результате обрушения нескольких жилых зданий в городе Линьфэнь провинции Шаньси на севере Китая увеличилось до 15. Об этом во вторник сообщило Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Ранее сообщалось о 12 жертвах и восьми пострадавших. Как говорится в репортаже, на данный момент пропавшими без вести числятся пять человек.
По информации китайской прессы, из 79, попавших в зону оползня, 46 человек самостоятельно выбрались из опасной зоны.
Инцидент произошел в пятницу на прошлой неделе примерно в 18:00 по местному времени. По данным телевидения, в результате схода оползня в городе обрушились два жилых здания, один частный дом и общественная баня. Поиски пропавших продолжаются.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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