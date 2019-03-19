Кинорежиссер Марлен Хуциев умер на 94-м году жизни, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов, передает Day.Az.

"Марлен Мартыновича не стало в семь часов утра. Он скончался в Боткинской больнице", - сказал собеседник агентства.

Хуциева госпитализировали в конце декабря, позже его состояние улучшилось. С 16 марта режиссер находился под наблюдением врачей в реанимации.

Марлен Хуциев - общепризнанный классик российского кино. Он снял такие популярные фильмы, как "Весна на Заречной улице" (1956), "Два Федора" (1958), "Застава Ильича" (1964), "Июльский дождь" (1966) и другие. На Международном кинофестивале в Венеции "Застава Ильича" была отмечена Специальным призом жюри, а на МКФ европейского кино в Риме - "Золотой пластиной".

В 1986 году Хуциев получил звание народного артиста СССР.

