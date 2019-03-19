Бык убил матадора во время выступления в Колумбии - ВИДЕО
19 марта 2019 11:20 297
В Колумбии бык убил матадора прямо во время представления. Трагедия произошла в городе Валенсия, на ярмарке Фальяс, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Сначала бык ударил мужчину по левой ноге. После этого животное постарались сразу же отогнать.
Матадор мог обойтись травмой, однако от силы удара он повредил кости и связки. Его не удалось спасти, передает Publimetro.
Кадры с места инцидента позже появились в Сети.
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