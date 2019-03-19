В порту Шахид Раджаи иранской провинции Хормузган на юге Ирана затонуло торговое судно с сотней контейнеров. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на İRNA.

Как говорится в сообщении, судно начало тонуть в процессе швартовки.

По словам очевидцев, экипаж успел эвакуироваться. Предполагается, что есть утонувшие.

О других деталях произошедшего не сообщается.