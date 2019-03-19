В Иране затонуло судно
19 марта 2019 12:04 30
В порту Шахид Раджаи иранской провинции Хормузган на юге Ирана затонуло торговое судно с сотней контейнеров. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на İRNA.
Как говорится в сообщении, судно начало тонуть в процессе швартовки.
По словам очевидцев, экипаж успел эвакуироваться. Предполагается, что есть утонувшие.
О других деталях произошедшего не сообщается.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
12:04
В Иране затонуло судно
-
18 Мар. 14:36 21 062
-
18 Мар. 12:20 12 806
-
18 Мар. 18:55 11 061
-
10:00 6 268
-
18 Мар. 23:00 5 454