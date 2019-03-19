Правительство премьер-министра Синдзо Абэ одобрило поправки к закону о жестоком обращении с детьми, которые вводят запрет на любые физические наказания для несовершеннолетних. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет The Japan Times.

Отмечается, что кабмин вынесет данные поправки на рассмотрение парламента 1 апреля. Новые правила предполагают запрет на любые физические наказания детей в качестве дисциплинарной меры. Подчеркивается, что такие наказания будут запрещены родителям, опекунам, близким родственникам, а также социальным работникам.

В издании напомнили, что поправки к закону начали обсуждаться после резонансного инцидента с убийством девочки своим отцом. Она неоднократно жаловалась на насилие в семье, однако компетентные органы не предприняли никаких действий.