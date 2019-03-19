Вопрос о продлении сроков Brexit будет решаться на саммите ЕС
19 марта 2019 13:25 100
Вопрос о продлении сроков выхода Великобритании из ЕС будет решаться на саммите глав государств Евросоюза 21-22 марта. Об этом заявил во вторник министр по европейским делам председательствующей в Совете ЕС Румынии Джордже Чьямба по прибытии на заседание Совета ЕС по общим вопросам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Это решение должны принять лидеры ЕС. И все будет зависеть от причин продления. Если Великобритания просит чего-то, она должна решить, для чего она это просит", - заявил он.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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