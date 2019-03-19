Житель города Чжухай (провинция Гуандун, КНР) в конце февраля, форсируя оживлённую трассу в неположенном месте, опрокинул длинное ограждение и создал пробку.

Момент грубого нарушений ПДД в исполнении пешехода попал в объектив видеокамеры наружного наблюдения. Молодой человек предпринял попытку установить поломанную конструкцию обратно, но понял, что это невозможно и скрылся с места происшествия.

Дорожные работники позже починили ограждение, а прибывшие по вызову полицейские приступили к розыску прохожего, грубо нарушившего правила дорожного движения и сломавшего забор, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

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