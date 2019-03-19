Европейский союз попытается адекватно отреагировать на новые предложения от премьера Великобритании Терезы Мэй по поводу Brexit, как только они поступят. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявила во вторник в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на общественно-политическом форуме Global Solutions Summit.

"Посмотрим, что скажет Тереза Мэй, каковы ее желания, - сказала она. - Мы попытаемся отреагировать на это. Но ведь мы не сами по себе обсуждали это соглашение, правительство Великобритании с ним согласилось, оно было дополнено". "В этой связи мы теперь будем внимательно следить за тем, как отреагирует британское правительство", - добавила Меркель.

По ее словам, ЕС должен действовать "адекватно и совместно". "Лично я буду до последнего момента - до 29 марта - бороться за упорядоченный выход", - сказала Меркель.