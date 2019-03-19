Полиция ищет взрывное устройство, якобы заложенное в "европейском" квартале Брюсселя, где расположены здания Еврокомиссии, Совета Евросоюза и Европейского совета. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщила электронная версия газеты Derniere heure.

По ее данным, зона, где ведется поиск бомбы, оцеплена.

Согласно последней информации, сообщение о заложенной бомбе поступило в консультационную фирму, работающую на Еврокомиссию. Из мер предосторожности из здания эвакуированы 40 работников. Поиск взрывного устройства ведут саперы с собакой.

После терактов 22 марта 2016 года в Брюсселе участились сообщения об обнаружении подозрительных свертков в разных концах Бельгии.