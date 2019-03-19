Экстремалы из Уфы с риском для жизни прошлись по канату, натянутому между двумя десятиэтажными домами, сообщает сегодня "Башинформ.рф".

Видеозапись необдуманно рискованного поступка была сделана 17 марта на улице Бакалинской в центре города. На видео видно, что группа молодых людей натянула канаты на уровне верхних этажей многоквартирных жилых домов, после чего двое юношей отправились на "прогулку" на высоте более 30 метров.

Как сообщает издание, жители Уфы в соцсетях не поддержали экстремалов: "Что за экстрим в центре города?", "Даже смотреть на это страшно", - написали они в комментариях.

Безбашенных канатоходцев задержала полиция, однако дело ограничилось написанием объяснительных, передает Day.Az со ссылкой на mayaksbor.ru.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

