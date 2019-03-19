В Индии рухнуло здание, десятки людей остаются под завалами
19 марта 2019 16:15 131
По меньшей мере один человек погиб, около 90 могут быть под завалами после обрушения здания в городе Дхарвад в штате Карнатака на юго-западе Индии, сообщает газета Times of India, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Очевидцы сообщили, что здание внезапно разрушилось в тот момент, когда около 150 человек находились на первом и втором этажах, где функционируют около 60 магазинов.
Местные жители утверждают, что качество строительства было изначально низким.
Сообщается, что десять машин скорой помощи, службы спасения и пожарные работают на месте происшествия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!