Абай Бисембаев освобожден от должности управляющего делами президента Казахстана. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщается во вторник на сайте президента республики.

"Указом главы государства Бисембаев Абай Айдарханович освобожден от должности управляющего делами президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.

Исполнение обязанностей управляющего делами президента временно возложено на первого заместителя Бисембаева - Ерлана Баттакова.

Во вторник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что слагает с себя полномочия главы государства.