Рыба из реки Кайахога в штате Огайо, считавшаяся отравленной после химического загрязнения, снова пригодна для еды. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Associated Press.

О смягчении запрета на потребление рыбы из реки Кайахога сообщил губернатор штата Огайо Майк Деуайн. Сообщается, что рыба там считалась загрязненной с 1969 года. Тогда в результате большого количества горючих материалов, сливаемых в Кайахогу, река воспламенилась.

"Это пример успеха, который может быть достигнут, если сотрудничать и использовать имеющиеся ресурсы для улучшения качества воды нашего штата", - сказал Деуайн.