Fox Corporation окончательно отделилась от медиахолдинга 21st Century Fox (21CF), тем самым став самостоятельной публичной компанией. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru, говорится в релизе холдинга.

Конгломерат Walt Disney Company в декабре 2017 года заключил сделку с американским медиамагнатом Рупертом Мердоком на покупку большей части его активов в компании 21st Century Fox за $52,4 млрд.

При этом активы, которые по условиям сделки не переходили в распоряжение Disney, должны были быть выделены в отдельную компанию Fox Corporation, которая и была образована, включив в себя телеканалы Fox News и Fox Sports, вещательную сеть Fox и ряд телевизионных станций.

"21CF и Fox теперь являются отдельными, публично торгуемыми компаниями", - говорится в сегодняшнем сообщении. Компании уже начали раздельные торги на открытии бирж во вторник.

Как писали "Вести.Экономика", 20 июня крупнейший в мире медийный конгломерат Walt Disney Company и медиахолдинг 21st Century Fox достигли соглашения о приобретении основной части активов Fox за $71,3 млрд.

Компании пришли к соглашению, после того как Walt Disney повысил свое предложение о покупке 21st Century Fox на $10 за акцию по сравнению со своим предыдущим предложением, также превысив предложение медиакомпании Comcast о покупке Fox на $3 за акцию.

Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/116474