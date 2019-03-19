Fox окончательно отделилась от 21st Century Fox
Fox Corporation окончательно отделилась от медиахолдинга 21st Century Fox (21CF), тем самым став самостоятельной публичной компанией. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru, говорится в релизе холдинга.
Конгломерат Walt Disney Company в декабре 2017 года заключил сделку с американским медиамагнатом Рупертом Мердоком на покупку большей части его активов в компании 21st Century Fox за $52,4 млрд.
При этом активы, которые по условиям сделки не переходили в распоряжение Disney, должны были быть выделены в отдельную компанию Fox Corporation, которая и была образована, включив в себя телеканалы Fox News и Fox Sports, вещательную сеть Fox и ряд телевизионных станций.
"21CF и Fox теперь являются отдельными, публично торгуемыми компаниями", - говорится в сегодняшнем сообщении. Компании уже начали раздельные торги на открытии бирж во вторник.
Как писали "Вести.Экономика", 20 июня крупнейший в мире медийный конгломерат Walt Disney Company и медиахолдинг 21st Century Fox достигли соглашения о приобретении основной части активов Fox за $71,3 млрд.
Компании пришли к соглашению, после того как Walt Disney повысил свое предложение о покупке 21st Century Fox на $10 за акцию по сравнению со своим предыдущим предложением, также превысив предложение медиакомпании Comcast о покупке Fox на $3 за акцию.
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