В сирийском Алеппо террористы обстреляли школьный автобус. В результате атаки боевиков погиб ребёнок. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает телеканал Ikhbariya.

Школьник погиб от пули снайпера. Трагедия произошла в районе аз-Захра.

Отметим, что боевики продолжают находиться на западной окраине Алеппо, откуда регулярно обстреливают жилые кварталы из самодельных ракет и миномётов.