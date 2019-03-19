В Сирии террористы обстреляли школьный автобус, погиб ребёнок
19 марта 2019 19:41 226
В сирийском Алеппо террористы обстреляли школьный автобус. В результате атаки боевиков погиб ребёнок. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает телеканал Ikhbariya.
Школьник погиб от пули снайпера. Трагедия произошла в районе аз-Захра.
Отметим, что боевики продолжают находиться на западной окраине Алеппо, откуда регулярно обстреливают жилые кварталы из самодельных ракет и миномётов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!