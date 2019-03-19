Исполнительный директор Boeing Деннис Мюленберг в письме, адресованном авиакомпаниям, пассажирам и представителям авиасообщества, сообщил, что компанией предпринимаются меры для полного обеспечения безопасности эксплуатации самолетов серии 737 MAX. Об этом передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".

"Основываясь на фактах катастрофы рейса Lion Air 610 и новых данных, которые становятся доступны после крушения рейса Ethiopian Airlines 302, мы принимаем меры для полного обеспечения безопасности 737 MAX", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что работы по изучению причин крушения самолета Ethiopian Airlines идут "тщательно и быстро".

"Наша команда находится на месте со следователями, чтобы поддержать расследование и предоставить техническую экспертизу. Бюро по расследованию несчастных случаев Эфиопии определит, когда и как целесообразно обнародовать дополнительные детали", - следует из обращения.

Сообщается, что Boeing вскоре выпустит обновление программного обеспечения и проведет "соответствующую подготовку пилотов для 737 MAX, которые будут решать проблемы, обнаруженные после аварии рейса 610 Lion Air".

"Boeing занимается безопасностью полетов уже более 100 лет, и мы будем продолжать предоставлять лучшие продукты, обучение и поддержку нашим клиентам и пилотам в мире. Это постоянное и неустанное обязательство сделать безопасные самолеты еще более безопасными", - говорится в сообщении Мюленберга.

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.