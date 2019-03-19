Одиннадцать арабских стран подписали на Конференции по вопросам космоса в ОАЭ соглашение о сотрудничестве в области развития космической программы. Об этом передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".

"Сегодня на Конференции по вопросам космоса в Абу-Даби, мы присутствовали на подписании соглашения первой межарабской структуры по сотрудничеству в космосе, в которой примут участие 11 арабских государств", - приводят западные СМИ слова вице-президента и премьер-министра ОАЭ шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума.

По его словам, первым проектом межарабской структуры станет "спутник, над которым арабские ученые будут работать здесь в ОАЭ".

В 2017 году шейх пообещал к 2022 году отправить на МКС четырех астронавтов из ОАЭ.