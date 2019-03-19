Число погибших в результате прорыва дамбы в муниципалитете Брумадинью в Бразилии достигло 207 человек. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает портал G1.

Более 100 человек числятся пропавшими без вести.

Уточняется, что на месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы.

Прорыв дамбы произошел 25 января на шахте корпорации Vale в южном бразильском штате Минас-Жерайс.