Национальная полиция Испании задержала британца, который находился в розыске за более чем 50 преступлений сексуального характера. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Насильственные действия он совершал на протяжении более 40 лет, с 1956 по 2000 год, в отношении членов своей семьи - братьев и сестер, кузенов и племянников, которым было от пяти до 16 лет, говорится в сообщении

Его поимка стала возможной благодаря сотрудничеству британского Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) и испанской Национальной полиции. Мужчина был арестован в муниципалитета Альбокс (провинция Альмерия, автономное сообщество Андалусия), где он жил.