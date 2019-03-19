Общенациональная забастовка против социальной политики, проходящая во вторник по всей Франции, собрала в Париже около 50 тыс. человек. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс", сообщила во вторник, 19 марта, радиостанция Franceinfo, ссылаясь на данные профсоюзов.

Отмечается, что французы требуют повышения заработной платы, увеличения ее покупательной способности, а также улучшения работы системы здравоохранения.