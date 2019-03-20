Крупнейшую математическую премию дадут американке
Лауреатом Абелевской премии по математике стала Карен Уленбек из Техасского университета в Остине (США). О решении Международного математического союза и Европейского математического общества объявил президент Норвежской академии наук и литературы Ханс Петтер Гравер, сообщается на официальном сайте премии, передает Trend со ссылкой на "Лента.ru"
Награду Уленбек получила "за новаторские достижения в области геометрических методов для уравнений в частных производных, калибровочной теории и интегрируемых систем, а также за фундаментальное влияние ее работы на анализ, геометрию и математическую физику". Ученый, отмечается на сайте премии, является "сторонником гендерного равенства в науке и математике".
Уленбек родилась в августе 1942 года в Кливленде (Огайо, США). В 1964-м получила степень бакалавра в Мичиганском университете (США). С 1988 года работает в Техасском университете в Остине. Замужем за биофизиком Олке Уленбеком, отец которого Джордж Уленбек является одним из первооткрывателей спина электрона.
Вручение премии состоится 21 мая в Осло (Норвегия). Размер награды составляет 6 миллионов норвежских крон (750 тысяч евро). Премия, считающаяся наряду с Филдсовской и Крафорда одной из самых престижных для математиков, присуждается ежегодно начиная с 2003-го.
В 2018 году лауреатом премии стал канадский математик Роберт Ленглендс за "прозорливую программу, связывающую теорию представлений с теорией чисел". Ранее награды удостаивались русскоязычные математики Яков Синай (в 2014-м) и Михаил Громов (в 2009-м).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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