09:20

Спасатели успешно эвакуировали всех 100 пассажиров с загоревшегося во вторник в тегеранском аэропорту Мехрабад самолета, а также потушили огонь. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, загорелся один из двигателей транспортного средства. Ранее агентство Fars в Twitter проинформировало, что половина пассажиров эвакуирована. "Синьхуа" подтверждает ранее публиковавшуюся информацию Fars о том, что в результате инцидента пострадавших нет. О причинах происшествия информации не приводится.

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09:05

В международном аэропорту Мехрабад в иранском Тегеране загорелся пассажирский самолет. Об этом сообщил Рейтер.

По данным агентства, около 50 пассажиров были эвакуированы, еще 50 на момент публикации новости агентством оставались на борту. Инцидент произошел при посадке, никто не пострадал. На место прибыли экстренные службы, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В Сети опубликованы кадры с горящим самолетом.

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