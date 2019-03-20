Названа самая счастливая страна в мире
20 марта 2019 09:11 216
Самой счастливой страной в мире по итогам 2018 года была признана Финляндия. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, говорится в докладе World Happiness Report 2018.
При составлении рейтинга учитывались, в частности, такие факторы, как ВВП на душу населения, продолжительность жизни и т.д. Финляндия набрала максимальный средний балл среди представленных стран - 7,63.
По мнению исполнительного директора Next Era Юха Яакко, цитату которого приводит РИА "Новости", причина благополучия этого государства заключается в том, что ее власти прибегают к экспериментальному подходу для того, чтобы обеспечивать благополучие граждан, пытаются повысить их комфорт и безопасность.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
19 марта 20:57 425
Участниками забастовки в Париже стали 50 тыс. человек
19 марта 20:49 928
В Индии стартовали продажи самого дешевого автомобиля в мире
07:02
BAYRAM TƏTİLİ başlayır
-
19 Мар. 11:40 10 890
-
19 Мар. 10:00 7 088
-
19 Мар. 21:49 4 501
-
19 Мар. 12:47 3 816
-
19 Мар. 11:35 3 511