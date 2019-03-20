Самой счастливой страной в мире по итогам 2018 года была признана Финляндия. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, говорится в докладе World Happiness Report 2018.

При составлении рейтинга учитывались, в частности, такие факторы, как ВВП на душу населения, продолжительность жизни и т.д. Финляндия набрала максимальный средний балл среди представленных стран - 7,63.

По мнению исполнительного директора Next Era Юха Яакко, цитату которого приводит РИА "Новости", причина благополучия этого государства заключается в том, что ее власти прибегают к экспериментальному подходу для того, чтобы обеспечивать благополучие граждан, пытаются повысить их комфорт и безопасность.