Два рыбака не поверили своим глазам, когда обнаружили гигантскую солнечную рыбу на пляже, в 25 километрах к востоку от устья реки Мюррей, в популярном месте для рыбалки и отдыха в Южной Австралии. Рыбаки обнаружили гигантскую солнечную рыбу на пляже в Австралии

Местные рыбаки, проезжая мимо пляжа, заметили странный объект, лежащий на песке. Молодым людям сначала показалось, что дерево было прибито волной к берегу, но подойдя ближе, рыбаки увидели солнечную рыбу (Mola-Mola или рыба-луна) длиной около 2.5 метров и весом несколько сотен килограммов.

Линетт Гржелак, знакомая одного из рыбаков, разместила изображения гигантской находки на своей странице в Facebook. Со слов австралийки, она сначала подумала, что снимки являются подделкой, но молодые рыбаки отвезли её на пляж, где она своими глазами оценила масштаб находки, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Солнечные рыбы ("мельничный жернов" в переводе с латыни) обитают в тропических водах по всему миру. Их часто путают с акулами из-за похожего плавника.

Солнечные рыбы могут достигать размеров до 3 метров в длину и 4,2 метра в высоту, и весить до 2,5 тонн. Эти крупные обитатели морской стихии считаются уязвимыми в дикой природе, что делает подобную находку еще более невероятной.

Рыба-луна считается деликатесом в некоторых частях Азии, включая Японию, Корею и Тайвань.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.





Нажмите на видео для просмотра:

