Картина терактов в новозеландском Крайстчерче дополняется. Местный житель, уроженец Афганистана Абдул Азиз рассказал журналистам, что попытался остановить стрелка, бросив в него машинкой для считывания данных с кредиток. Об этом передает Day.Az со ссылкой на rFi.

Журналисты называют Абдула Азиза героем, сам он отказывается от такой характеристики. И говорит, что "просто хотел спасти как можно больше жизней, даже если бы пришлось потерять свою собственную".

Беженец из Афганистана, получивший австралийское гражданство, находился со своими четырьмя детьми в мечети Линвуд в Крайстчерче в пятницу, 15 марта. В этой мечети погибли семеро прихожан. Вероятно, жертв могло быть больше, если бы не смелый поступок Абдула Азиза.

Мужчина рассказал Sky News, что, услышав выстрелы, схватил устройство для считывания данных с кредитных карточек, чтобы использовать его в качестве "оружия". Нападавший в этой время уже направлялся к своей машине, чтобы перевооружиться. В этот момент Азиз бросил в его устройством для кредиток.

"Я просто хотел напугать его, чтобы он не заходил внутрь (мечети)", - рассказывает Абдул Азиз.

В ответ стрелок уже из другого пистолета открыл огонь по Азизу, который спрятался за машинами. Увернувшись и выжив при обстреле, Абдул Азиз заметил ружье без патронов, которое оставил стрелок, схватил его и начал кричать "Иди сюда!", пытаясь привлечь внимание злоумышленника.

"Когда он (стрелок) увидел оружие в моих руках, я не знаю, что произошло, он бросил свое, и я стал преследовать его. Мне удалось кинуть ружьем в его автомобиль и разбить лобовое стекло, я видел, что он был напуган", - рассказывает Азиз агентству AFP.

Прихожанин продолжил преследовать стрелка, который скрылся на своей машине. Через некоторое время полиция задержала подозреваемого Брентона Тарранта - 28-летнего австралийца, сторонника ультраправой идеологии. Суд отправил его под арест в ожидании очередного заседания 5 апреля.

48-летний Абдул Азиз переехал в Австралию из Афганистана, будучи ребенком. Около 30 лет он прожил в Сиднее, а два с половиной года назад перебрался в новозеландский Крайстчерч. Он рассказывает, что был невероятно тронут словами благодарности и поддержки.

В результате терактов в мечетях Ан-Нур и Линвуд в Крайстчерче погибли в общей сложности 50 человек. После этой трагедии власти Новой Зеландии обещали изменить правила оборота оружия в стране.