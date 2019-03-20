Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил, что за 2018 год в России произошло 42 авиапроисшествия, включая 22 катастрофы. Доклад опубликован на сайте комитета. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Число погибших при крушениях самолетов и вертолетов в России в 2018 году выросло в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом. В 2018 году погибли 128 человек, а в 2017 году - 51.

Отмечается, что число жертв авиакатастроф в России в 2018 году стало максимальным с 2011 года, когда погибли 139 человек.

При этом человеческий фактор остается основной причиной авиационных происшествий, заявил в интервью "Коммерсанту" заместитель председателя МАК Сергей Зайко.