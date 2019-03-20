Назарбаев переедет из президентской резиденции
20 марта 2019 11:26 280
Нурсултан Назарбаев планирует переехать из своей резиденции Акорды в здание библиотеки первого президента страны. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на главу канцелярии Назарбаева Махмуда Касымбекова.
"Будем в Назарбаев-центре", - уточнил Касымбеков.
По данным агентства, здание библиотеки довольно многофункционально и выполняет, ко всему прочему, функции архива, музея, аналитического, культурно-образовательного и научно-исследовательского центра.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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