Нурсултан Назарбаев планирует переехать из своей резиденции Акорды в здание библиотеки первого президента страны. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на главу канцелярии Назарбаева Махмуда Касымбекова.

"Будем в Назарбаев-центре", - уточнил Касымбеков.

По данным агентства, здание библиотеки довольно многофункционально и выполняет, ко всему прочему, функции архива, музея, аналитического, культурно-образовательного и научно-исследовательского центра.