Сегодня во время инаугурации президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил первому президенту Нурсултану Назарбаеву знак "Народного героя Казахстана" - "Халық Қаһарманы". Об этом передает Day.Az со ссылкой на NUR.KZ.

После торжественной присяги Токаев произнес речь о заслугах первого президента Казахстана и достижениях страны. Затем новый президент Токаев предложил увековечить имя Нурсултана Назарбаева - в его честь предложено переименовать Астану, назвать каждую главную улицу в казахстанских городах в честь первого президента и воздвигнуть в честь него монумент.

Затем Токаев торжественно вручил Назарбаеву знак"Народного героя" в виде звезды.

Звание "Народный Герой" является высшей степенью отличия в Казахстане наряду с Орденом Золотого орла и званием "Герой Труда Казахстана". Звание присваивается за выдающиеся заслуги перед страной во имя ее свободы и независимости.